Óbito/Manuel Martins

A coordenadora do BE considerou hoje que a melhor homenagem a fazer a um homem como o bispo emérito de Setúbal Manuel Martins, a "voz dos pobres quando foi preciso", é "lutar todos os dias para erradicar a pobreza".

Manuel Martins, bispo de Setúbal entre 1975 e 1998, morreu hoje, aos 90 anos, tendo sido conhecido por "bispo vermelho", durante a crise dos anos 80, pelas denúncias que fez de situações de pobreza e de fome na região.

"Hoje morreu Manuel Martins, bispo de Setúbal, que ficou conhecido por ser voz dos pobres quando foi preciso e nós, os que aqui estamos, os que lutamos pelos debaixo, sabemos que a melhor homenagem que fazemos a cada um e a cada uma que neste país se levantou contra a pobreza é não esquecer que há 2 milhões e 600 mil pessoas em Portugal a viver em situação de pobreza e lutar todos os dias por erradicar a pobreza no nosso país", disse Catarina Martins no arranque do comício desta noite da campanha autárquica, em Sacavém, Loures.