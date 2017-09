Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estima que tenham passado "perto de 15 mil pessoas" pelos jardins do Palácio de Belém para a Festa do Livro, desde quinta-feira.

Contente com uma "afluência muito boa", embora com "menos turistas", por a festa ter acontecido mais tarde, o Presidente prometeu que, no próximo ano, a iniciativa regressa e logo no primeiro fim de semana de setembro.