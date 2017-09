Autárquicas

O secretário-geral do PS, António Costa, advogou hoje que "a realidade todos os dias desmente a narrativa da oposição" e apontou dados em campos como o défice, o crescimento económico ou a taxa de desemprego.

"A realidade é simples: este ano vamos ter o maior crescimento económico desde o princípio do século e o menor défice desde o princípio do nosso regime democrático. Factos são factos: há dois anos o desemprego estava acima dos 12% e agora está abaixo dos 9%", sublinhou Costa, falando em Portalegre num comício do PS para apoio aos candidatos do partido no concelho nas autárquicas de 01 de outubro.

O também primeiro-ministro afirmou que o PS ainda está "a meio do caminho" a nível legislativo, num "ciclo de confiança a que tem de ser dada continuidade" nas eleições autárquicas do próximo domingo.