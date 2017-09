Autárquicas

O secretário-geral do PCP destacou hoje o contributo do partido e de "Os Verdes" na reposição de direitos e rendimentos aos trabalhadores, pedindo mais votos nas autárquicas do próximo domingo.

Num comício autárquico em Alverca, Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), Jerónimo de Sousa disse que estão a ser a própria realidade e os bons resultados económicos, por exemplo, a desmentir tanto as "teses" de "desastre económico" iminente, como aquelas que defendem que há que cumprir escrupulosamente as "imposições" da União Europeia, numa espécie de "resumo da matéria dada".

"Não é ainda o que é justo e se impõe, mas são avanços. Avanços que são o resultado da nossa intervenção e da luta dos trabalhadores e das populações e não dádiva do Governo do PS, que noutras circunstâncias nunca adotaria, como nunca adotou, no seu programa de partido. Só não vê quem não quiser ver: muito do que se tem conseguido em matéria de direitos e rendimentos vai para além do que o Governo PS admitia no seu programa", disse.