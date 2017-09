Óbito/Manuel Martins

A Câmara Municipal de Matosinhos decretou hoje três dias de luto pela morte do bispo emérito de Setúbal, Manuel Martins, natural deste concelho do distrito do Porto.

"A Câmara Municipal de Matosinhos lamenta profundamente o falecimento de D. Manuel Martins, nascido e criado em Leça do Balio e para onde regressou após 23 anos a exercer funções como bispo de Setúbal, endereçando as mais sentidas condolências a toda a família, amigos e a toda a comunidade matosinhense pela triste perda de um dos mais ilustres filhos da terra", referiu a autarquia, num comunicado publicado na sua página oficial.

O bispo emérito, que esteve à frente da diocese de Setúbal entre 1975 e 1998, morreu hoje, aos 90 anos, na Maia, nos arredores do Porto, em casa de familiares, informou a diocese sadina.