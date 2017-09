Actualidade

O Governador do Estado brasileiro do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, disse hoje que as equipas de polícia continuarão a patrulhar e em operações na favela da Rocinha o tempo que for necessário.

"A nossa policia militar, o batalhão de choque o Bope [Batalhão de Operações Policiais Especiais] ficam o tempo que for necessário dentro da Rocinha para continuarmos com as apreensões de drogas e fuzis", disse o Governador numa conferência de imprensa.

A situação na Rocinha, maior favela do Rio de Janeiro, onde vivem pelo menos 70 mil pessoas, deteriorou-se na semana passada, quando os grupos de traficantes rivais entraram em conflito causando intensos tiroteios e mortes.