Actualidade

O presidente francês, Emmanuel Macron, sofreu hoje o seu primeiro revês eleitoral, no dia em que a Câmara Alta do parlamento foi parcialmente renovada e onde a direita reforçou a sua maioria.

Segundo os resultados preliminares, o partido republicano, com 142 senadores, estava a caminho de fortalecer a sua presença no Senado. "Enquanto aguardamos os resultados finais, sabemos que teremos cerca de 150 [senadores], uma progressão inesperada", disse Bruno Retailleau, presidente do partido no senado, citado pela agência de notícias francesa AFP.

O partido do presidente Macron, que tinha 29 cadeiras, deverá ter entre "20 a 30" senadores.