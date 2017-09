Autárquicas

A aposta nos transportes públicos deve ser, para a coordenadora do BE, Catarina Martins, "o grande compromisso da esquerda nestas eleições autárquicas", considerando a dirigente que é preciso reconstruir tudo o que a direita arruinou quando esteve no Governo.

Num comício da campanha autárquica em Loures, hoje ao início da noite, Catarina Martins recordou que "o corte que a direita fez nos transportes foi um corte socialmente injusto e economicamente errado", pelo que é preciso agora corrigi-lo.

"A direita, quando estava no Governo, fez tudo para destruir os transportes públicos e com isso aumentou gigantescos problemas sociais, de trânsito, de endividamento externo, de economia, de ordenamento do território. O grande compromisso da esquerda nestas autárquicas tem que ser reconstruir o que foi destruído e ir mais longe", defendeu.