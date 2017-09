Actualidade

O Desportivo das Aves e o Rio Ave empataram hoje 0-0, em encontro da sétima jornada da I Liga de futebol, disputado na Vila das Aves.

Após este empate, os vila-condenses fecham a jornada na sexta posição com 11 pontos, enquanto os avenses conversam a última posição com cinco pontos, os mesmos do Tondela, penúltimo classificado.

