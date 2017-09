Catalunha

O presidente da Assembleia Nacional Catalã (ANC) afirmou hoje que, com a "repressão" exercida na Catalunha, "o Estado espanhol ficou louco, e, para impedir a ida às urnas, está a dinamitar todo o sistema de garantias democráticas em Espanha".

Durante um ato unitário dos partidos e movimentos que defendem o "sim" para a independência, realizado no Teatro Atlântida de Vic, diante de mais de mil pessoas, PDeCAT, ERC, CUP e ANC concordaram em apontar que as ações "repressivas" do governo para evitar o referendo de 01 de outubro levaram a "soberania", mas também a "democracia".

Segundo Jordi Sànchez, embora a Catalunha esteja preparada para resistir à pressão, o Governo de Madrid tentará que não haja urnas "em todas as assembleias de voto", mas isso, advertiu, não impedirá o processo de soberania. "Em vez disso, o que conseguiram é que quebraram as suas próprias regras de jogo democrático", frisou o presidente da ANC, citado pela agência de notícias espanhola EFE.