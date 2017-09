Cinema

A icónica saga que terá o seu 8º episódio a chegar em dezembro aos cinemas, com ‘Os Últimos Jedi’, celebra 40 anos de lenda e os CTT juntaram-se à festa.

Numa galáxia muito, muito distante, «tudo começa quando a Princesa Leia envia uma mensagem a pedir ajuda», relembra Patrícia Reis, diretora de franchise da Disney para a Península Ibérica. «Associar o universo de Star Wars aos selos faz mais do que sentido, pois o R2D2 funciona como uma espécie de carteiro na saga».

Assim, pela primeira vez em Portugal, é lançada uma coleção dedicada ao universo criado por George Lucas e que «há 40 anos está presente no imaginário não só dos mais novos, mas também dos mais crescidos», explica ao Destak Raul Moreira, diretor de filatelia dos CTT.

«Os CTT têm a obrigação de celebrar datas importantes, não só da história portuguesa, mas também de fenómenos internacionais. Os 40 anos da saga foram mais do que um bom pretexto para avançarmos com esta parceria».

O design, confessa Raul Moreira, «ficou a cargo de um fã assumidíssimo de Star Wars, Francisco Galamba, diretor de arte dos CTT, o que acelerou o processo», ou seja, aconteceu tudo em ‘warp speed’.

Na nova coleção estão representadas algumas das personagens da saga iniciada em 1977 com o primeiro filme, Episódio IV: Uma Nova Esperança. São elas Princesa Leia, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, Darth Vader e Mestre Yoda.

A emissão filatélica dos CTT é composta por duas peças com o mesmo tema: uma emissão em versão gomada e uma segunda em autoadesivos.

A primeira destas peças é composta por seis selos e um bloco filatélico com três selos: dois com o valor facial de €0,50, dois com o valor facial de €0,80 e dois com o valor facial de €0,85 – todos estes têm uma tiragem de 130 000 exemplares cada.

Já o bloco com três selos tem o valor de €1,50 e uma tiragem de 60 000 exemplares. Os selos estarão à venda em todas as lojas CTT e também em www.ctt.pt.

Entretanto, a espera pelo episódio VIII já vai longa e até dezembro parece que os fãs da saga ainda vão ter novidades. Mark Hamill, o eterno Luke Sky-walker da saga, escreveu há dias no Twitter para estarem atentos ao jogo de futebol americano da NFL de segunda-feira, dia 9 de outubro, «por nenhuma razão em particular».

De lembrar que o trailer final de Star Wars: O Despertar da Força aconteceu precisamente a uma segunda-feira, durante uma partida da NFL.