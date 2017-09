Alemanha/Eleições

A chanceler alemã e líder cristã-democrata, Angela Merkel, ganhou este domingo as eleições gerais, numa jornada marcada pela descida social-democrata e a irrupção da Alternativa para a Alemanha (AfD) como terceira força no Bundestag (Parlamento), de acordo com projeções recentes.

Segundo as projeções dos canais públicos de televisão, às 22:00 (23:00 em Lisboa) de domingo, a União Cristã Democrata (CDU) de Merkel e a União Social Cristã (CSU) de Baviera contabilizavam 32,9% dos votos, menos oito pontos que há quatro anos, mas mais 12 que o Partido Social Democrata (SPD).

Com a liderança do ex-presidente do Parlamento Europeu (PE), Martin Schulz, os sociais-democratas obtiveram o seu pior resultado numas eleições gerais desde a Segunda Guerra Mundial, com 20,6% dos votos.