Actualidade

Os viajantes de oito países vão enfrentar restrições na entrada nos Estados Unidos, que vão desde uma proibição total até condicionantes mais direcionadas, segundo um decreto assinado domingo pelo presidente Donald Trump Sunday.

As novas regras vão ter impacto nos cidadãos do Chade, Irão, Líbia, Coreia do Norte, Somália, Síria, Venezuela e o Iemen e entram em vigor a 18 de outubro.

O Sudão foi retirado da lista de países que constam deste decreto migratório.