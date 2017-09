México/Sismo

O futebolista português Cristiano Ronaldo enviou uma mensagem de solidariedade à família de um menino que era seu fã e que morreu no sismo no México.

Ronaldo publicou no Twitter uma foto sua segurando uma camisola do Real Madrid com a mensagem "Para o meu fã número 1, Santiago".

Segundo os 'media' espanhóis, a mensagem escrita na camisola era uma referência a Santiago Flores, um menino que morreu numa escola no México que ficou destruída pelo sismo de magnitude 7,1 da passada terça-feira.