Coreia do Norte

Um comité parlamentar da Coreia do Norte enviou uma carta aberta a diversos deputados internacionais, condenando a atitude beligerante do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informo hoje a agência estatal norte-coreana KCNA.

A carta, cujos destinatários não foram revelados, foi enviada pelo Comité de Assuntos Exteriores da Assembleia Popular Suprema (parlamento) no domingo e condena os comentários "ignorantes" que Trump fez no seu discurso na ONU na semana passada, onde ameaçou "destruir totalmente a Coreia do Norte".

Pyongyang classificou os comentários de Trump como "um insulto intolerável para com o povo coreano, uma declaração de guerra contra a RPDC (República Popular Democrática de Coreia, nome oficial do país) e graves ameaças contra a paz mundial".