O simpósio internacional sobre Investigação Multidisciplinar de Música Computadorizada (CMMR, na sigla em inglês) começa hoje, em Matosinhos, no distrito do Porto, no que é a estreia do evento académico em Portugal, à 13.ª edição.

O evento vai ter como tema "Tecnologia musical com swing" e é coorganizado pelo INESC-TEC, pela Orquestra Jazz de Matosinhos e pelo laboratório interdisciplinar PRISM, do Centro Nacional de Investigação Científica, em França, de acordo com a página do simpósio.

Até quinta-feira, o simpósio vai ter como oradores de destaque ('keynote speakers', em inglês) Amílcar Cardoso, da Universidade de Coimbra, Margaret Schedel, da Universidade de Stony Brook, nos Estados Unidos, Peter Vuust, da Universidade de Aarhus, na Holanda, e Carlos Guedes, da Universidade de Nova Iorque em Abu Dhabi.