Actualidade

Pelo menos dez pessoas morreram quando um autocarro público capotou na província de Imbabura, no norte do Equador, disse fonte dos serviços de emergência do país.

As equipas de socorro encontram-se no local devido à possibilidade de estarem pessoas presas dentro do autocarro, que fazia a rota entre Quito e Ibarra.

O veículo capotou na estrada Panamericana, no setor González Suárez.