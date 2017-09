Actualidade

Os centros eleitorais da região autónoma do Curdistão iraquiano abriram hoje às 08:00 (06:00 em Lisboa) para o referendo sobre a independência do território.

Pelo menos 5,3 milhões de curdos são chamados às urnas, numa votação que termina às 18:00 (16:00 em Lisboa) nas quatro províncias da região curda: Dohuk, Erbil, Suleimaniya e Halabja, bem como nos territórios disputados entre os governos de Bagdad e Erbil (capital do Curdistão) nas províncias de Kirkuk, Diyala e Ninive.

No domingo, em Erbil, capital do Curdistão iraquiano e feudo do presidente Massud Barzani, o principal promotor do referendo, as bandeiras curdas eram visíveis em toda a parte, nas ruas, nos carros e nas casas. A maioria das pessoas afirmou que pretendia votar nesta consulta histórica, mas muitos admitiram ter medo das consequências.