Óbito/Manuel Martins

O bispo de Setúbal, José Ornelas, lamentou hoje a morte de Manuel Martins, que morreu domingo aos 90 anos, lembrando "um homem de diálogo e um lançador de pontes" e a sua "luta contra a pobreza".

Manuel Martins, bispo de Setúbal entre 1975 e 1998, morreu no domingo, aos 90 anos, tendo sido conhecido por "bispo vermelho", durante a crise dos anos 80, pelas denúncias que fez de situações de pobreza e de fome na região.

Em comunicado, o bispo de Setúbal, José Ornelas, lembrou que Manuel Martins "foi um homem de diálogo e um lançador de pontes, atitudes particularmente importantes no ambiente crispado que marcava então o panorama social e político nacional, com particular incidência nesta diocese".