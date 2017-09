Actualidade

A taxa de popularidade do Presidente da Coreia do Sul voltou a cair, na sequência do envio de ajuda humanitária para a Coreia do Norte, indicaram analistas com base na última sondagem hoje publicada.

Em 65,6% dos casos os participantes no inquérito aprovaram o Executivo de Moon Jae-in, menos 1,5% que na semana anterior, de acordo com a empresa sul-coreana Realmeter.

Por outro lado, 29,4% disseram não concordar com a gestão do Governo, mais 2,6% que há uma semana.