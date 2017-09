Actualidade

A consultora BMI Research considera que o novo Presidente de Angola vai manter a atual política económica, o que significa que poucos progressos na implementação das reformas necessárias para potenciar o investimento, prejudicando a economia.

"A eleição de João Lourenço nas eleições de agosto vai fazer com que o atual 'status quo' económico se mantenha firme nos próximos trimestres, o que significa que as reformas necessárias para atrair investimento estrangeiro farão poucos progressos", escreve a consultora BMI Research.

Numa nota de análise sobre o mandato do novo presidente, que toma posse terça-feira, esta consultora do grupo Fitch - a única instituição que prevê um crescimento acima de 4% para 2018 em Angola - considera que "apesar de ter feito campanha com a promessa de diversificar a economia, há pouca margem para o novo presidente alterar os padrões da economia".