Actualidade

A próxima edição do Rock in Rio Lisboa, que acontece nos dias 23, 24, 29 e 30 de setembro de 2018, terá dois tipos de passes especiais para o fim de semana, com valores de 99 euros e 117 euros.

A informação foi confirmada à Lusa pela diretora do Rock in Rio, Roberta Medina.

"Vamos fazer dois movimentos para oferecer este passe de fim de semana, um deles será um pouco mais barato. Ambos serão vendidos em quantidade limitada", explicou.