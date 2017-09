Actualidade

O Banco Mundial piorou a avaliação institucional que faz anualmente sobre as políticas económicas de Moçambique relativas a 2016, numa análise onde a gestão da dívida pública tem a nota mais baixa.

De acordo com a avaliação, Moçambique desceu de 3,5 pontos para 3,2 pontos, ainda assim 0,1 pontos acima da média da África subsaariana, apesar da degradação no total dos 16 indicadores que constituem a Country and Policy Institutional Assessment (CPIA) relativa a 2016.

Esta avaliação institucional do país e das políticas é feita anualmente pelo Banco Mundial e recorre a quatro grandes linhas de avaliação (gestão económica, políticas estruturais, políticas para a inclusão social e equidade, e gestão do setor público e instituições).