Alemanha/Eleições

A coordenadora do BE afirmou hoje que o resultado das eleições na Alemanha é "um enorme sinal de alerta" sobre a situação europeia, considerando que a extrema-direita cavalga o descontentamento das pessoas pela falta de resposta do centrão.

A chanceler alemã, Angela Merkel, venceu as eleições de domingo com 33% dos votos, tendo em segundo lugar ficado o Partido Social-Democrata (SPD), que já anunciou que não vai renovar a coligação anterior e em terceiro lugar a extrema-direita (AfD), com 12,6% dos votos, sendo a primeira vez, em 60 anos, que um partido à direita dos conservadores entra no parlamento alemão.

"Os resultados das eleições na Alemanha são um enorme sinal de alerta, se é que precisávamos de mais algum, sobre a situação na Europa", respondeu aos jornalistas Catarina Martins, à margem de uma ação de campanha autárquica, no Montijo, distrito de Setúbal.