Actualidade

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, reiterou hoje o seu compromisso com a restauração de uma paz duradoura no país, apontando o diálogo em curso com a Renamo, principal partido da oposição, como essencial para a estabilidade no país.

Filipe Nyusi referiu-se aos atuais esforços para o alcance da paz, numa declaração à comunicação social, após prestar homenagem aos heróis moçambicanos, por ocasião do 53.º aniversário do início da luta armada de libertação nacional contra o colonialismo português.

"Continuamos a trabalhar para que tenhamos a paz efetiva em Moçambique, continuamos a dialogar entre diferentes forças da sociedade civil e não só, sobretudo com o maior partido da oposição", declarou o chefe de Estado moçambicano.