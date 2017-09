Actualidade

O Governo vai aprovar até ao final deste ano um programa para a internacionalização da economia portuguesa, documento que em outubro recolherá contributos das associações empresariais e que se pretende pôr em prática no início de 2018.

Este calendário foi apresentado aos jornalistas pelo secretário de Estado Eurico Brilhante Dias no final de mais uma reunião do Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia Portuguesa, que se realizou em São Bento e foi presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.

De acordo com Eurico Brilhante Dias, durante a reunião, que durou cerca de duas horas e meia, o Governo apresentou às associações empresariais um documento de trabalho sobre o "Programa Internacionalizar", com o qual se pretende articular os setores privado e público numa estratégia para aumentar as exportações nacionais e a captação de investimento direto estrangeiro.