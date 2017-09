Actualidade

O Presidente da Turquia, forte opositor do referendo sobre a independência do Curdistão iraquiano, anunciou hoje que encerrará em breve a fronteira terrestre com aquela região autónoma do Iraque, bem como ameaçou bloquear as exportações petrolíferas daquele território.

Estas declarações de Recep Tayyip Erdogan surgem no mesmo dia em que o Governo autónomo do Curdistão iraquiano promove um referendo sobre a independência da região, contra todas as pressões e ameaças internacionais que rodearam a realização da consulta popular.

"Esta semana, medidas serão tomadas. As entradas e saídas [na fronteira com a região curda] serão encerradas", declarou Erdogan, durante um colóquio em Istambul.