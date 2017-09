México/Sismo

As autoridades elevaram para 324 o número de mortos causados pelo sismo de magnitude de 7.1 que abalou o centro do México na semana passada.

O responsável da Proteção Civil, Luis Felipe Puente, anunciou, através da rede social Twitter, que 186 pessoas morreram na capital, Cidade do México.

Outras 73 mortes foram registadas no estado de Morelos, 45 em Puebla, 13 no Estado do México, seis em Guerrero e uma em Oaxaca.