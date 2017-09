Tancos/Armas

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, desafiou hoje o ministro da Defesa a esclarecer as afirmações de que o documento noticiado pelo Expresso seria fabricado e com objetivos políticos, considerando "desastrada e desastrosa" toda a gestão deste caso.

No final de uma visita à Associação Cultural e Recreativa de Fornelo, freguesia do concelho Fafe (Braga), ao lado do candidato do PSD/CDS Eugénio Marinho, o líder social-democrata foi questionado sobre as declarações de Azeredo Lopes, feitas no domingo à Agência Lusa, nas quais admite que o noticiado relatório dos serviços de informações militares sobre o furto de armamento da base de Tancos tenha sido fabricado e que possam existir "objetivos políticos" na sua divulgação.

"Quando se diz que alguma coisa é fabricada e tem propósitos políticos, a primeira interpretação é que alguém, maldosamente no espaço político está a querer criar embaraços políticos ao Governo, não vejo quem possa ser, mas cabe ao ministro esclarecer", disse.