Actualidade

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, passeou hoje pela capital angolana e nadou cerca de meia hora no mar, junto à ilha de Luanda, enquanto tenta acalmar as 'correntes' das relações entre os dois países.

O chefe de Estado encontra-se na capital angolana desde as 07:00 de hoje, onde na terça-feira vai assistir à tomada de posse do novo Presidente de Angola, João Lourenço, sendo recebido já esta tarde, no palácio presidencial, por José Eduardo dos Santos, em fim de mandato.

Como o próprio Marcelo acabaria por explicar a meio da manhã, o mergulho no Atlântico, junto à ilha de Luanda, serviu para recordar os anos em que, após 2005, dava aulas na Universidade Agostinho Neto, na capital, dias que começavam também com uma ida a banhos, bem cedo.