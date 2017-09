Actualidade

As seis pessoas mais ricas do Brasil possuem uma riqueza equivalente ao património de 100 milhões de brasileiros com menos recursos, metade da população do país, segundo um relatório divulgado hoje pela organização Oxfam.

"O Brasil permanece com um dos piores países do mundo em matéria de desigualdade de rendimento e tem mais de 16 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza", indicou o estudo "A Distância que nos Une", elaborado pela organização não-governamental (ONG) Oxfam Brasil.

A ONG alertou que a tendência é "ainda mais preocupante" porque, segundo as projeções do Banco Mundial, o Brasil poderá ter mais 3,6 milhões de pobres até ao final deste ano.