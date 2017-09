Actualidade

O Museu do Caramulo disse hoje que a exposição "Ferrari: 70 anos de paixão motorizada" recebeu mais de 12 mil visitantes em cerca de dois meses, "um recorde absoluto e histórico" nas mostras temporárias.

"Estamos muito contentes com esta adesão. O facto de termos recebido mais de 12 mil visitantes em apenas dois meses, o que equivale a quase a metade do total de visitantes que costumamos ter num ano inteiro, comprovam não só o sucesso desta exposição, como são a prova viva de que boa programação traz público aos museus", considerou o diretor do Museu do Caramulo, Tiago Patrício Gouveia.

A mostra patente neste museu do concelho de Tondela tem como tema central o 70.º aniversário da casa de Maranello, sendo "a maior dedicada à Ferrari alguma vez realizada em Portugal, juntando um alinhamento de luxo de Ferrari, tanto pela sua raridade como pelo seu valor histórico".