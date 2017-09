Tancos/Armas

O PS acusou hoje o PSD de estar envolvido na divulgação e na tentativa de credibilização de um relatório sem qualquer suporte real sobre o furto de armas em Tancos para criar "chicana política" em período eleitoral.

Esta posição foi assumida pelo vice-presidente da bancada socialista Pedro Delgado Alves, que citou o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Artur Pina Monteiro, para sustentar a tese de que "não existe qualquer relatório produzido pelos diferentes serviços de informações" sobre Tancos com o teor daquele que foi noticiado no sábado pelo semanário "Expresso".

"O PSD tem de explicar qual o motivo para ter contribuído de forma irresponsável - numa atitude que não é compaginável com o seu papel de partido estruturante da democracia - na divulgação e tentativa de credibilização de algo que não tem suporte na realidade", criticou o dirigente do Grupo Parlamentar do PS.