OE2017

O Montepio melhorou hoje a estimativa para o défice orçamental deste ano, acreditando agora que o Governo vai alcançar a meta de 1,5%, depois de o INE ter divulgado dados referentes ao primeiro semestre.

Na sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou que o défice orçamental do primeiro semestre representou 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) e reviu em alta o valor do crescimento económico do segundo trimestre para 3% em termos homólogos.

Tendo em conta estes valores, e refletindo também as revisões que já tinham feito em junho, o Departamento de Estudos Económicos do banco Montepio decidiu rever "ligeiramente em baixa" a previsão de défice orçamental em 2017, de 1,7% para 1,5%.