Actualidade

Cerca de 400 pessoas foram detidas e 25 milhões de unidades de medicamentos falsos, potencialmente letais, apreendidos durante uma operação internacional, a qual impediu a entrada em Portugal de 6.686 unidades de medicamentos ilegais no valor de 11.337 euros.

De acordo com um comunicado do organismo que regula o setor do medicamento (Infarmed), que se associou à operação Pangea X, estiveram envolvidos 123 países nesta ação coordenada pela Interpol, em conjunto com a Organização Mundial das Alfândegas (OMA), o Permanent Forum of International Pharmaceutical Crime (PFIPC), Heads of Medicines Agencies Working Group of Enforcement Officers (WGEO).

A operação visou o combate aos medicamentos falsificados e ao alerta para os perigos associados à compra destes medicamentos através da internet.