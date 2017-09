Actualidade

Os principais bancos portugueses tinham, no final do ano passado, o terceiro maior rácio de crédito problemático entre os países da União Europeia, atrás do Chipre e Grécia, segunda dados hoje divulgados pela Associação Portuguesa de Bancos (APB).

O rácio de NPE (non-performing exposures, em inglês, que se refere a crédito vencido ou em que há probabilidade de vir a ser) em seis instituições analisadas era, em dezembro de 2016, de 16,4% (melhor do que os 16,6% de junho de 2016 mas acima dos 14,8% de dezembro de 2014), o que representa o terceiro maior entre os 11 países europeus avaliados.

Com crédito problemático acima de Portugal, em termos relativos, ficam apenas Chipre (com 42,5%) e Grécia (38,5%), segundo a APB.