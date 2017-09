Actualidade

O Governo autorizou hoje 128,4 milhões de euros de indemnizações compensatórias para as empresas de transporte rodoviário, ferroviário e aéreo, e mais 26,2 milhões de euros para três organismos da cultura, segundo um diploma publicado em Diário da República.

Estas dotações estão já contempladas no Orçamento do Estado para este ano, com efeitos a 1 de janeiro último, e destinam-se a compensações às empresas pelo serviço de transporte, incluindo passes sociais e descontos para estudantes.

A Infraestruturas de Portugal, organismo resultante da junção da REFER com a Estradas de Portugal, arrecada a maior fatia de indemnização, superior a 84 milhões de euros, e acima dos 50 milhões de euros atribuídos no ano passado e dos 38,3 milhões destinados em 2015.