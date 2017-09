OE2017

O Estado arrecadou 26.605,3 milhões de euros até agosto em impostos, mais quase 1.500 milhões de euros (6%) do que no mesmo período do ano passado, segundo divulgou hoje a Direção-Geral de Orçamento (DGO).

"Até agosto de 2017, a receita fiscal líquida do subsector Estado registou um aumento de 1.499,4 milhões de euros (mais 6%) face ao período homólogo, consolidando a trajetória verificada no mês de julho", divulga a DGO na síntese de execução orçamental até agosto.

De acordo com a entidade, a "receita fiscal evidencia um crescimento superior ao previsto no Orçamento de Estado para 2017 (mais 3%)".