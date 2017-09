Actualidade

A defesa de Tony Carreira requereu a abertura de instrução do processo no qual o cantor é acusado pelo Ministério Público (MP) de plagiar 11 músicas de autores estrangeiros, com a colaboração do compositor Ricardo Landum, também arguido.

"Foi requerida a abertura de instrução" disse hoje à agência Lusa fonte oficial do cantor, sem adiantar mais comentários.

Depois de o requerimento de abertura de instrução dar entrada no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, responsável pela investigação, o processo será remetido ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, instância que realizará a fase de instrução e na qual um juiz de instrução criminal decidirá se leva ou não os arguidos a julgamento.