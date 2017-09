OE2017

Portugal pagou 1.161,2 milhões de euros em juros à 'troika' até agosto, menos 213,1 milhões em termos homólogos, devido à extensão da maturidade de parte do empréstimo e aos reembolsos antecipados ao FMI.

O Estado reduziu também o pagamento em comissões no âmbito do PAEF para 11 milhões de euros nos primeiros oito meses deste ano, menos 4,9 milhões de euros (30,8%) do que os 15,9 milhões de euros pagos até agosto de 2016.

Os encargos do Estado com a dívida pública totalizaram 5.137,5 milhões de euros, menos 79,1 milhões de euros (1,5%) do que os 5.216,6 milhões de euros pagos até agosto de 2016, segundo a síntese de execução orçamental referente aos primeiros oito meses deste ano divulgada hoje pela Direção-Geral de Orçamental (DGO).