Tancos/Armas

O deputado social-democrata Sérgio Azevedo repudiou hoje as "insinuações torpes e fantasiosas do Governo e do PS" sobre um alegado envolvimento do PSD na divulgação de um relatório atribuído pelo Expresso a "serviços de informações militares".

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da bancada do PSD Sérgio Azevedo recomendou ao PS e ao Governo que, "se têm um problema com o jornal Expresso, o resolvam com esse órgão de comunicação social".

"Só deste modo nos poupará ao embaraço de insinuações torpes e fantasiosas sobre uma matéria que, para além de merecer um cabal esclarecimento, como já referiu por diversas vezes o Presidente da República, deve ser igualmente tratada com elevado sentido de Estado", afirmou.