O Teatro Nacional São João, no Porto, abre a temporada com o espetáculo "Días Hábiles", uma peça que partiu duma viagem exploratória e convida o público a questionar os "limites da coexistência", disse hoje o sonoplasta Rui Santos.

"Trazemos aqui o questionamento de quais são os limites da coexistência e, se vamos pensar na coexistência, na possibilidade de várias pessoas com diversos mundos, valores e formas de estar na vida coexistirem umas com as outras, temos que tentar pensar em encontros, onde, inevitavelmente, o confronto é um fim", explicou Rui Santos em declarações à Lusa, após um ensaio para jornalistas.

A estreia está marcada para quarta-feira, às 21:00, no Mosteiro de São Bento da Vitória, uma das salas que fazem parte do Teatro Nacional de São João, podendo depois ser vista de quarta a sexta-feira, às 21:00, e, no sábado, às 19:00.