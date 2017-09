Actualidade

O líder da CGTP considerou hoje que a regularização dos precários do Estado transformou-se num processo opaco, onde é omitida informação aos sindicatos, e exigiu ao Governo que disponibilize "de imediato" as listas elaboradas pelos serviços com os trabalhadores em causa.

Em conferência de imprensa na sede da CGTP, o secretário-geral da intersindical, Arménio Carlos, considerou "positivo" o início do processo de regularização dos precários do Estado (PREVPAP), mas defendeu que "o compromisso assumido pelo Governo deve ser cumprido e não subvertido" nem criar "frustrações nas legítimas expetativas" dos trabalhadores.

"Este processo está claramente numa situação que não merece o nosso apoio", sublinhou Arménio Carlos, acrescentando que o facto de o Governo "insistir em não distribuir listas com todos os trabalhadores com vínculos precários ligados a serviços, órgãos e empresas do setor empresarial do Estado, em vez de ajudar à clarificação e à celeridade do processo, o que levou foi a um retrocesso, a uma situação de opacidade e de estagnação".