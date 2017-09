Actualidade

O Presidente da República português destacou hoje, em Luanda, a "aproximação" entre Portugal e Angola fomentada por José Eduardo dos Santos ao longo de 38 anos como chefe de Estado angolano, mesmo com divergências pontuais.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao início da manhã a Luanda onde, na terça-feira, assiste à investidura de João Lourenço como novo Presidente angolano, tendo sido recebido durante a tarde, no palácio presidencial, por José Eduardo dos Santos, que se despede das mesmas funções.

"Foi um encontro de uma amizade, que é a amizade do povo português pelo povo angolano e do povo angolano pelo povo português, e em que não podemos esquecer o facto de que todos os presidentes eleitos democraticamente em Portugal conviveram com o Presidente José Eduardo dos Santos", sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa.