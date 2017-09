Autárquicos

A candidata do CDS-PP à Câmara de Lisboa, Assunção Cristas, juntou hoje dezenas de cães numa "cãocentração" no jardim das Amoreiras, para dar a conhecer as propostas da candidatura para o bem-estar animal, como o balcão animal móvel.

"Mas, os cães também vão votar?", questionava-se Orísia Roque, histórica militante do CDS em Lisboa, à chegada à "cãocentração", um evento que a candidatura "Pela Nossa Lisboa" (CDS-PP/MPT/PPM) se preocupou que fosse curto dada a agitação provocada por tantos cães juntos.

Pedro Barros Teixeira, candidato à freguesia de Santo António e autor das propostas para os animais do programa eleitoral de Assunção Cristas, separou as águas relativamente a outros partidos: "Não se trata de ser aquele amiguinho dos animais".