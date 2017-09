Autárquicas

Ruidosos bombos, turistas e até um 'drone' entraram hoje na ação de campanha do líder do PSD em Barcelos, onde o candidato Mário Constantino espera beneficiar da divisão socialista no concelho.

Na primeira aparição dos bombos nesta campanha, pelo grupo de Zés Preiras de Barcelinhos, a arruada integrava elementos do PSD e do CDS-PP, que apoiam o candidato na coligação "Mais Barcelos", e que se revezavam para chamar ao desafio pelos dois partidos.

"Constantino em frente, vais ser presidente", era o grito comum das largas dezenas de apoiantes que seguiram o candidato e Pedro Passos Coelho pelas ruas centrais de Barcelos, numa ação de rua que começou vinte minutos antes da hora, tal como tinha acontecido esta manhã numa visita em Fornelos (Fafe).