Actualidade

O Vitória de Setúbal e o Boavista empataram hoje a um golo, no encontro que fechou a sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol e que foi disputado em Setúbal.

João Amaral colocou os sadinos em vantagem aos 50 minutos, mas o angolano Mateus fez o golo do empate aos 85, permitindo ao Boavista conquistar o primeiro ponto fora de casa nesta edição do campeonato.

Com este resultado, o Vitória de Setúbal, que ainda não perdeu em casa, segue na 10.ª posição, com os mesmos sete pontos do Boavista, que é 12.º classificado.