A coordenadora do BE, Catarina Martins, exigiu hoje ao Governo "coragem" para cortar nas rendas excessivas da energia e assim permitir que já em 2018 a conta da luz baixe pela primeira vez em Portugal.

Num jantar comício da campanha autárquica, em Setúbal, Catarina Martins trouxe um tema antigo pelo qual o BE se bate, antecipando que, esta semana, a Entidade Reguladora dos Serviços Energético (ERSE) "vai dizer o que é se pode fazer com os contratos CMEC" (Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual), ou seja, "como é que se podem baixar os valores que estão a ser pagos porque se chegou à conclusão que se está a pagar muito mais do que devia".

"Esta semana, a entidade reguladora dá a possibilidade ao Governo de cortar nas rendas da energia e portanto, nos próximos dias, o Governo será confrontado com a seguinte escolha: ter a coragem de cortar nas rendas da energia para assim proteger os consumidores e fazer baixar a conta da luz ou deixar tudo na mesma", atirou.