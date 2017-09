Actualidade

Os Estados Unidos manifestaram, na segunda-feira, o seu apoio a um Iraque "unido, federal, democrático e próspero", depois do referendo sobre a independência no Curdistão iraquiano, a que Washington se tinha oposto.

"Os Estados Unidos apoiam um Iraque unido, federal, democrático e próspero e continuarão a procurar oportunidades para ajudar os iraquianos a cumprir com as suas aspirações de acordo com a Constituição", afirmou, em comunicado, o Departamento de Estado norte-americano.

Washington expressou também a sua oposição à "violência ou movimento unilaterais de qualquer parte para alterar as fronteiras".