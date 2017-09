Actualidade

Um sismo de magnitude 4 foi sentido na segunda-feira em Lima e no porto de Callao, sem que haja registo, até ao momento, de vítimas ou danos, informaram fontes oficiais.

O Instituto Geofísico do Peru indicou que o sismo aconteceu às 19:54 de segunda-feira (01:54 de hoje em Lisboa), com o epicentro localizado a 59 quilómetros de Callao e a uma profundidade de 28 quilómetros, no oceano Pacífico.

O instituto indicou que foram sentidos outros tremores de magnitude mais baixa nas regiões de Arequipa, Junín, Loreto e também em Lima.